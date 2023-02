Riolo s’enflamme pour un duo de choc à l’OM

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En grande forme, l’OM continue d’enchainer les victoires et s’impose plus que jamais comme un outsider crédible pour le titre en Ligue 1 derrière le PSG. Daniel Riolo vante les mérites de la formation d’Igor Tudor, et notamment son tandem du milieu de terrain composé de Jordan Veretout et Valentin Rongier.

Actuel dauphin du PSG dont il pointe à seulement cinq points, l’OM est en train de cartonner dans cette deuxième partie de saison et vise plus que jamais une qualification en Ligue des Champions. Dans les espoirs les plus fous, le club phocéen pourrait même éventuellement rêver d’un titre en profitant de la crise sportive actuelle que traverse le PSG. Et il le doit notamment à son robuste milieu de terrain, composé de Jordan Veretout et Valentin Rongier.

« Il a fait beaucoup de progrès »

Sur les ondes de RMC Sport , dans l’After Foot, Daniel Riolo a d’ailleurs tenu à souligner l’état de forme de certains joueurs de l’OM : « J'ai envie de mettre en avant Ünder, parce que je trouve qu'il a fait beaucoup de progrès ces derniers mois. Je le trouve régulier, constant », explique-t-il.

« Une paire formidable »