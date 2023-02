«Rien à cirer du PSG» Riolo balance

Arnaud De Kanel

En pleine tourmente médiatique avec sa nouvelle sortie poker-Mc Donald au lendemain d'une défaite en Ligue des champions, Neymar n'est pas épargné dans la presse. L'attitude du Brésilien est sans cesse critiquée, notamment par Daniel Riolo. L'éditorialiste en a ras le bol de Neymar et de son implication qu'il juge inexistante au PSG.

Depuis son arrivée au PSG en 2017, Neymar est loin de faire l'unanimité. Si tout avait bien commencé, l'attaquant brésilien a dérivé et laisse peu de place au football dans son quotidien, privilégiant notamment les soirées poker. Son très faible degré d'implication avec le PSG est sans cesse pointé du doigt, encore plus ces dernières semaines, et Daniel Riolo ne l'a pas épargné. L'éditorialiste l'a fracassé dans l'After Foot sur RMC .

«Neymar n'en a rien à cirer du PSG»

« C’est peut-être dur à admettre, mais Neymar n'en a rien à cirer du PSG ni des supporters. Il n'y a rien à attendre de ce type-là humainement. C'est ça la vérité (...) Neymar va même jusqu'à éviter les gamins ! Tu sais les gamins avec lesquels tu tapes dans la main, il pousse même à en faire un sur deux ou à ne pas le faire, on le voit sur des vidéos. On découvrira la nature profonde de ce mec-là », a lâché Daniel Riolo, avant de conclure.

«Neymar manque beaucoup de matchs»