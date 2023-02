Un Ballon d'Or débarque à l'OM, c'est totalement validé

Thibault Morlain

Ces dernières semaines, il n'y a pas que l'effectif de l'OM qui a été renforcé. En effet, Pablo Longoria est allé chercher une légende du club phocéen, Jean-Pierre Papin. Ce dernier a ainsi intégré l'organigramme en tant que conseiller du président. Un renfort précieux pour l'OM et à peine arrivé, Papin est déjà validé.

Ballon d'Or 1991, Jean-Pierre Papin a connu de très belles années à l'OM quand il était joueur. Et le voilà aujourd'hui de retour au club phocéen, cette fois dans l'organigramme, en tant que conseiller de Pablo Longoria. Papin va ainsi apporter toute son expérience à l'OM afin de développer le club. Une collaboration approuvée par Mamadou Niang.

« Une figure incontournable de l'OM »

Pour le site de la Ligue 1, Mamadou Niang s'est confié sur l'arrivée de Jean-Pierre Papin à l'OM. L'ancien attaquant du club phocéen a alors avoué : « Je suis très heureux du retour de Jean-Pierre car c’est une figure incontournable de l’OM. Quand on pense à l’Olympique de Marseille, on pense à Jean-Pierre Papin ».

« Son retour est plus que favorable pour l'OM »