«C’était le bord**» : Le messie de l’OM, c’est lui

Thomas Bourseau

Pablo Longoria semble être l’un des sauveurs de l’OM. Le président du club phocéen est parvenu à remettre l’institution olympienne sur les bons rails selon Mamadou Niang. La légende de l’Olympique de Marseille a reconnu qu’au moment de sa nomination, c’était le « bord** » à l’OM.

A l’été 2020, Pablo Longoria débarquait à l’OM en tant que directeur sportif du club phocéen après le départ d’Andoni Zubizarreta. Mais très vite, l’Espagnol recevait une promotion et pas n’importe laquelle. En février 2021, alors qu’il n’était âgé que de 34 ans, Longoria devenait le président de l’OM en lieu et place de Jacques-Henri Eyraud. Depuis, Longoria s’est montré inspiré sur le marché des transferts en bouclant notamment les transferts marquants de Matteo Guendouzi ou plus récemment de Jonathan Clauss et d’Alexis Sanchez pour ne citer qu’eux.

«Ça a mis un peu de temps mais il a su remettre de l’ordre»

Ancienne gloire de l’OM et fervent supporter du club phocéen, Mamadou Niang s’est confié au site officiel de la Ligue 1 pour notamment évoquer la positivité autour du projet de Pablo Longoria depuis sa prise de fonctions. Niang salue le travail effectué par le président de l’OM. « Comment je juge l’évolution ? Très positivement. Quand il a été nommé, j’étais très content car il y avait vraiment le « bordel » au club. Ça a mis un peu de temps mais il a su remettre de l’ordre. On ne règle pas tout du jour au lendemain, mais on voit qu’il fait beaucoup de bien au club, qu’il apporte beaucoup de sérénité ».

Mbappé arrive, il panique pour l’OM https://t.co/xRcfNKErNT pic.twitter.com/hhYQ8AhrfI — le10sport (@le10sport) February 22, 2023

«C’est vraiment un très bon président»