«Je n’exclus pas un départ», l’ASSE peut perdre gros

Hugo Chirossel

Si l’ASSE vit une saison très compliquée, Jean-Philippe Krasso est une des rares satisfactions pour les Verts. L’international ivoirien, auteur de 11 réalisations, est un des meilleurs buteurs de Ligue 2. Alors qu’il sera libre de tout contrat à l’issue de la saison, l’attaquant âgé de 25 ans a entretenu le flou sur son avenir dans le Forez.

L’ASSE a entamé sa remontée au classement de Ligue 2. Les hommes de Laurent Batlles sont actuellement 15e et restent sur trois victoires consécutives, dont une lundi dernier sur la pelouse de Nîmes (1-2), concurrent direct pour le maintien. S’il n’a pas marqué lors de cette rencontre, Jean-Philippe Krasso reste le meilleur buteur des Verts , avec 11 réalisations depuis le début de la saison.

Il recale Cristiano Ronaldo, il dit tout https://t.co/sDg9MrwFwo pic.twitter.com/fzzbS64qs2 — le10sport (@le10sport) February 22, 2023

« J’ai décidé de rester cet hiver malgré plusieurs sollicitations »

Libre de tout contrat en juin prochain, l’international ivoirien aurait pu s’en aller lors du mercato hivernal, mais il a finalement décidé de rester afin d’aider l’ASSE à se maintenir. « J’ai décidé de rester cet hiver malgré plusieurs sollicitations parce que je me sens bien à Saint-Étienne. Mon fils vient de naître, il a deux mois, bientôt trois. Je voulais éviter de le bouger déjà. Et on avait commencé le championnat, on était en bas du classement. Il faut finir le travail, qu’on arrive à maintenir le club », a-t-il déclaré, dans un entretien accordé au Télégramme .

« Je n’exclus pas une prolongation ni un départ »