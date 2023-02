«Le club doit décider» : Attendu au PSG, il met la pression pour son transfert

Thomas Bourseau

Victor Osimhen ne cesse de trouver le chemin des filets cette saison avec le Napoli au point où le PSG et certains cadors de Premier League se laisseraient tenter par son transfert l’été prochain. Alors qu’il est question d’un départ, le Nigérian a laissé son club trancher pour son avenir.

Victor Osimhen est tout bonnement en feu cette saison. Et son but inscrit face à l’Eintracht Francfort mardi soir pour le compte du 1/8ème de finale aller de Ligue des champions (2-0), n’est qu’une preuve de sa forme actuelle. Sur les six dernières sorties du Napoli, Osimhen compte sept réalisations. Il faut remonter au 17 janvier dernier en Coupe d’Italie et la défaite face à Cremonese pour témoigner de l’absence du nom de l’international nigérian au tableau d’affichage.

Meilleur buteur de Serie A, Osimhen fait trembler le PSG, mais pas que…

Avec ses 18 buts en Serie A et ses 2 réalisations en Ligue des champions cette saison, Victor Osimhen dispose d’une jolie cote sur le marché des transferts. L’ayant recruté au LOSC en 2019, Luis Campos aimerait en faire de même au PSG en tant que conseiller football du club de la capitale à en croire diverses informations. Cependant, la presse anglaise fait état d’intérêts de clubs de Premier League et plus spécifiquement de Chelsea et de Manchester United.

Le clan Messi joue un sale coup au PSG, la bombe de la presse espagnole https://t.co/uxY5S9ZKD9 pic.twitter.com/eKRfWkRg0P — le10sport (@le10sport) February 22, 2023

«À la fin de la saison, nous verrons ce qui va se passer, mais ce n'est pas à moi de décider»