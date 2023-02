Il recale Cristiano Ronaldo, il dit tout

La rédaction

Désormais à Al Nassr en Arabie Saoudite, Cristiano Ronaldo avait surpris beaucoup de monde en quittant finalement le football européen après quasiment 20 ans de carrière. Avant de rejoindre le club saoudien en janvier, de nombreux clubs avaient été sondés par le Portugais et son agent pour relever un nouveau défi. C’était le cas du Borussia Dortmund, qui est revenu par l’intermédiaire de son directeur général sur cette rumeur Ronaldo.

Cristiano Ronaldo, qui a finalement signé pour Al Nassr en janvier après avoir rompu son contrat avec Manchester United, souhaitait à la base, rester dans un club européen disputant la Ligue des Champions. C’est le cas du Borussia Dortmund, qui avait vu de nombreuses rumeurs envoyant le Portugais au club. Dans un podcast pour Kicker , Carsten Cramer, directeur général du club allemand, est revenu sèchement sur les raisons qui avaient poussé Dortmund à ne pas signer le quintuple Ballon d’Or.

« Cela ne sert à rien », Dortmund tacle Ronaldo

Carsten Cramer a alors déclaré : « La valeur du Borussia Dortmund ne dépend pas du nombre de followers sur les réseaux sociaux. Nous sommes un club de football, c’est l’idée la plus importante. Nous pouvons avoir les meilleures idées marketing du monde, mais si nous perdons ensuite 3-0 contre Fribourg à domicile, cela ne sert à rien » . Une critique certaine envers Cristiano Ronaldo, qui n'aurait finalement servi qu'à un but marketing pour les jaunes et noirs. De plus, Dortmund avait rapidement recruté Sebastian Haller au mercato estival, et n'avait pas besoin d'un attaquant supplémentaire.

Le directeur général de Dortmund estime qu’ils n’ont pas besoin de CR7