Grosse déception sur le mercato, Cristiano Ronaldo tombe de haut

Parti en janvier à Al Nassr en Arabie Saoudite, Cristiano Ronaldo est désormais exilé du football Européen. Si les raisons de son départ de Manchester United sont connues de tous, le fait que le quintuple Ballon d’Or ne parvienne pas à trouver un club en Europe dans lequel rebondir, interrogeait. À ce jeu-là, il se peut que le Portugais ait été trop gourmand.

Cristiano Ronaldo rejouera-t-il un jour en Europe ? Après plus de 20 ans de carrière dans lesquels le Portugais aura fait trembler les filets de nombreux championnats européens, le voilà désormais prêt à conquérir l’Asie. Un choix que le quintuple Ballon d’Or a rapidement assumé, mais la réalité est pourtant bien plus complexe que cela.

Ronaldo se voyait encore en Europe

Au vu de sa situation critique avec Manchester United en novembre dernier, Ronaldo était annoncé un petit peu partout. Si des rumeurs l’envoyaient par exemple en Allemagne, d’autres évoquaient déjà un départ vers l’Arabie Saoudite. Mais selon un agent anglais, qui s’est exprimé pour le journal l’Équipe , le Portugais se voyait encore capable d’être extrêmement convoité.

CR7 a menacé Jorge Mendes