Zidane sort du silence, le PSG est prévenu

Alors que son retour sur le banc d’un club de football est très attendu, Zinedine Zidane a pris tout le monde de court en annonçant qu’il devenait ambassadeur d’Alpine… en Formule 1 ! Mais l’ancien numéro 10 des Bleus assure toutefois que ce nouveau rôle ne l’empêchera pas d’accepter un poste d’entraîneur.

Depuis plusieurs mois, le nom de Zinedine Zidane fait grandement parler, et la prolongation de Didier Deschamps avec l'équipe de France, bouleverse son avenir. Son nom revient notamment avec insistance du côté du PSG où la situation de Christophe Galtier est incertaine. Mais en attendant de revenir dans le foot, Zinedine Zidane a annoncé devenir... ambassadeur d'Alpine en F1 !

Zidane arrive chez Alpine

« C’est une histoire de rencontres comme toujours. J’ai aimé la vision et l’approche concrète des équipes d’Alpine, notamment dans la mise en place de leurs programmes pour l’égalité des chances. Et cela d’autant plus, que j’ai une affection toute particulière pour Alpine en tant que passionné de Formule 1. Il me semble évidemment important de dire aux enfants que, d’où qu’ils viennent, ils peuvent devenir un jour des championnes et champions dans leur sport ou dans leur domaine, qu’il faut toujours croire en ses rêves... Ce projet d’Alpine est là pour aider à ce que cela soit possible. Changer prend du temps alors si je peux y contribuer et participer à accélérer les choses, c’est une grande satisfaction pour moi », a expliqué l’ancien coach du Real Madrid lors de la présentation de la nouvelle monoplace d’Alpine.

«Ça peut aller très vite»