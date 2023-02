Transfert record à l'OM, tout s'est écroulé pour lui

Thibault Morlain

Cet hiver, Vitinha est entré dans l'histoire de l'OM en devenant le joueur le plus cher du club phocéen. Acheté pour 32M€ à Braga, le Portugais est venu régler les problèmes offensifs à Marseille. Un transfert qui a ainsi fait le bonheur de tous sur la Canebière, mais il y a également eu un malheureux : Sardar Azmoun. Explications.

Lors du dernier mercato, en janvier, l'OM avait ciblé ses besoins et recruter un numéro 9 était une priorité. Pablo Longoria s'est alors activé en ce sens pour trouver l'heureux élu pour Igor Tudor. Et ça a été chose faite avec le transfert de Vitinha. Acheté pour 32M€ à Braga, le Portugais est alors devenu le joueur le plus cher de l'histoire de l'OM.

A peine arrivé à l’OM, il a vécu une grosse mésaventure https://t.co/MEKO6mDlqk pic.twitter.com/6AjhnOZb5M — le10sport (@le10sport) February 21, 2023

« Une affaire conclue »

L'OM a donc réalisé un transfert record en janvier avec l'arrivée de Vitinha. Mais ce n'était visiblement pas ce qui était prévu. En effet, c'est Sardar Azmoun qui aurait pu débarquer sur la Canebière. Tout était bouclé si l'on en croit l'Iranien du Bayer Leverkusen. « Mon transfert à l'Olympique de Marseille était une affaire conclue », a assuré Azmoun à la Fédération iranienne.

« Même mon numéro de maillot a été choisi »