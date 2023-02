«Mon transfert à l'OM était conclu» : Il lâche une bombe

Thibault Morlain

Lors du dernier mercato hivernal, recruter un 9 était l'une des priorités de l'OM. Ça a alors été chose fait avec le transfert de Vitinha en provenance de Braga. D'autres noms avaient pourtant circulé sur la Canebière, à l'instar notamment de celui de Sardar Azmoun. L'Iranien est pourtant resté au Bayer Lverkusen, mais son arrivée à l'OM était bien d'actualité.

Avec le départ de Bamba Dieng à Lorient en janvier, Alexis Sanchez est plus que jamais isolé à la pointe de l'attaque de l'OM. Recruter un buteur était alors primordial pour Pablo Longoria. Le président olympien s'est activé durant le mercato hivernal, arrivant à ses fins après avoir étudié plusieurs candidats pour l'OM.

Zidane à l’OM ? La nouvelle bombe https://t.co/8ZO7q8OIZM pic.twitter.com/jxybCjubAI — le10sport (@le10sport) February 21, 2023

L'OM a pensé à Azmoun

Et c'est donc Vitinha qui a posé ses valises à l'OM cet hiver. Recruté pour 32M€ à Braga, le Portugais est devenu le joueur le plus cher de l'histoire du club phocéen. Mais Pablo Longoria ne manquait donc pas d'idées et avant de se pencher sur Vitinha, l'OM était également annoncé dans le coup pour Sardar Azmoun, le buteur iranien du Bayer Leverkusen.

« L'accord a été annulé à la dernière minute »