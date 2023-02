Le Real Madrid a trouvé mieux que Kylian Mbappé

Thibault Morlain

Lors du dernier mercato estival, le Real Madrid est tombé de très haut en voyant Kylian Mbappé snober la Casa Blanca, préférant alors prolonger avec le PSG. Les Merengue ont alors dû se relever de cet échec et voilà qu'aujourd'hui, Mbappé semble être de l'histoire ancienne au Real Madrid, où un autre crack attire toute l'attention sur lui.

Arrivant au terme de son contrat au PSG, Kylian Mbappé était vivement annoncé au Real Madrid. Certains expliquaient même que le Français avait donné sa parole à Florentino Pérez. Au final, le natif de Bondy en a décidé autrement, faisant le choix de prolonger au PSG. Un coup dur forcément pour le Real Madrid, où on semble être passé à autre chose.

Vinicius Jr en feu au Real Madrid

Cette saison, Carlo Ancelotti doit donc faire sans Kylian Mbappé. Mais l'entraîneur du Real Madrid a d'autres armes et pas des moindres. Il y a notamment un certain Vinicius Jr, en feu actuellement. Le Brésilien réalise une énorme saison, en témoigne sa performance contre Liverpool ce mardi avec deux buts et une passes décisive.

« Le joueur le plus décisif du football mondial »