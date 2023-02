Après avoir insulté Mbappé, il fait une grande révélation

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé aurait pu être la source de ses cauchemars si le dénouement de la finale avait été autre. Cependant, Emiliano Martinez a été sacre champion du monde avec l’Argentine et n’avait pas manqué de se moquer de Mbappé. Il a néanmoins adressé un message classe au Français.

Le 18 décembre 2022, Kylian Mbappé a donné plus d’une sueur froide à Emiliano Martinez et à l’ Albiceleste. Lors de la finale du Mondial au Qatar, l’attaquant du PSG a porté l’équipe de France sur ses épaules en inscrivant un triplé et en marquant son tir au but lors d’une séance finalement remportée par l’Argentine grâce notamment au portier Emiliano Martinez. Ce dernier n’a pas manqué de charrier Kylian Mbappé dans le vestiaire en réclamant une minute de silence pour sa mort puis par la suite lors des parades de célébration en Argentine avec notamment une poupée à son effigie.

«Il n’y a rien de personnel contre Mbappé»

Pour France Football , Emiliano Martinez avouait dernièrement ne pas avoir de problème avec Kylian Mbappé . « Il n’y a rien de personnel contre Mbappé. Je le respecte énormément. Si on fait des chants sur lui ou sur Neymar, c’est parce que ce sont des cracks. ».

«Je lui ai dit qu’il a fait un très grand match et que son pays devait être fier de lui»