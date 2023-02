«Un problème avec l’alcool», il dézingue Le Graët

La rédaction

Depuis début janvier et ses propos polémiques sur Zinédine Zidane en plus des nombreuses enquêtes le concernant, Noël Le Graët a été mis en retrait de la présidence de la Fédération Française de Football. Malgré le rapport de l'audit, accablant pour lui, Noël Le Graët ne devrait pas démissionner pour autant, ce qui provoque l'ire de Daniel Riolo.

Noël Le Graët, malgré sa mise en retrait, reste officiellement le président de la FFF et il peut donc, malgré ces conclusions accablantes, choisir de rester à la tête de la 3F. Si tel est le cas, il devrait passer devant la commission de discipline. Ses heures à la tête de la plus puissante des fédérations sont comptées et cet entêtement à vouloir s'accrocher à son siège a passablement énervé Daniel Riolo.

« Les gens lui disent, mais il ne comprend pas »

Dans l'After Foot d'RMC , Daniel Riolo s'est lâche sur le président de la Fédération Française de Football, Noël Le Graët. Selon lui, même si le rapport de l'audit est accablant : « L e Graët a dit à la Ministre qu'il ne démissionnerait jamais, il l'avait déjà dit, il l'a redit. Il ne comprend pas un mot de ce qui lui est reproché. On est en présence d'un homme qui est totalement fermé, qui ne comprend pas ce qu'on lui reproche. Noël Le Graët n'est pas fait comme tout le monde. C'est quelqu'un qui a un sens moral peu commun. Il est très très spécial. Il a une conception de la vie, que je n'ai pas. Cela fait plus de 10 ans qu'on me parle de lui et je suis bouche bée. Je me demande comment on peut être comme ça. Tout est écrit noir sur blanc dans l'audit et ce monsieur, qui a pourtant une femme et des filles qui lui disent, il ne comprend pas ! Il est totalement isolé. Il ne démissionnera jamais. Les gens lui disent, mais il ne comprend pas. »

