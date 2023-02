Arsenal - Manchester City : Les Gunners ne doivent surtout pas se louper

Alexis Poch

En dehors du top 4 de Premier League depuis sa place de vice-champion en 2016 derrière Leicester, Arsenal occupe toujours la tête du championnat anglais cette année après 21 matches joués. Ce soir à 20h30 heure française, les Gunners recevront Manchester City, dauphin à seulement 3 points, dans un match qui ressemble énormément à une rencontre décisive pour le titre.

Sans doute le championnat européen le plus relevé, l'Angleterre promet souvent de grands matches entre les meilleures équipes européennes et la lutte pour le titre est souvent acharnée. Cette saison, c'est Arsenal qui tire son épingle du jeu pour le moment mais le club ne compte pas beaucoup d'avance. Il faudra être fort ce soir pour s'imposer face à Manchester City, vainqueur de quatre des cinq derniers titres.

Une rencontre très importante

Si Arsenal compte un match en moins par rapport à Manchester City, le duel de ce soir entre les deux meilleures équipes de la saison pour le moment promet de tenir toutes ses promesses. Les Gunners, qui ont subi leur deuxième défaite de la saison en championnat il y a dix jours, pourraient prendre une avance significative en cas de victoire, et surtout marquer un gros coup face à un adversaire direct.

Le Qatar veut imiter Manchester City, révolution au PSG ? https://t.co/7VKcitelQ0 pic.twitter.com/rzFXS1RHY0 — le10sport (@le10sport) January 10, 2023

Un grand défi pour Arsenal

Certainement l'équipe anglaise la plus régulière de ces dernières années, Manchester City paraît souvent indéboulonnable. Le défi est de taille pour Arsenal, d'autant plus que les Gunners viennent de s'incliner contre ce même adversaire il y a moins d'un mois. C'était en FA Cup le 27 janvier dernier, à l'occasion du quatrième tour. La victoire ce soir sera encore plus importante.

Le titre tant attendu

Si Arsenal a toujours été une équipe réputée outre-Manche, le club n'a pas été champion d'Angleterre depuis presque 20 ans. Le dernier des 13 titres des Gunners remonte à 2004, ce qui représente une longue attente pour les supporters. Arsenal possède déjà le record du nombre de titres en FA Cup et pourrait consolider sa place de troisième club le plus titré en Premier League.