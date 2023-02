EXCLU : Après avoir rencontré Macron, Le Graët prêt à démissionner ?

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Selon nos informations exclusives, Noël Le Graët s’est entretenu ce mardi avec le Président de la République, Emmanuel Macron. Les deux hommes auraient échangé sur la situation du patron de la Fédération Française de Football, mis en retrait suite aux différentes affaires le concernant. Et nos sources indiquent qu’il serait prêt à démissionner.

A quelques heures de rencontrer Gianni Infantino, président de la FIFA, Emmanuel Macron a pris les devants. Selon nos informations, le Président de la République a reçu Noël Le Graët. Un rendez-vous secret pour faire le point sur la situation de l’actuel président de la FFF, mis à l’écart suite à différentes affaires. Ensemble, les deux hommes ont longuement échangé sur les différentes éventualités pour l’avenir. Et nos sources indiquent que Noël Le Graët serait désormais disposé à présenter sa démission auprès du Comex.

Infantino arrive trop tard ?

De son côté, Gianni Infantino doit rencontrer Emmanuel Macron ce mercredi. Le président de la FIFA vient au soutien de Noël Le Graët, dont il est proche. Il souhaite surtout rappeler les règles de bonne conduite à adopter pour les États et leur devoir de neutralité auprès des instances dirigeantes du football. Avec la menace de possibles sanctions à l’encontre de l’équipe de France ? Une intervention qui semble arriver trop tard puisque Noël Le Graët se dirige de plus en plus vers la sortie…