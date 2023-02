Un grand buteur de Ligue 1 risque la prison

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors que sa situation à l’AS Monaco est complexe, Wissam Ben Yedder doit gérer une affaire extra sportive. L’attaquant monégasque est dans le viseur du fisc espagnol qui l’accuse d’avoir dissimulé une partie de ses revenus lors de son passage à Séville. Il encourt une peine de neuf mois de prison et une amende pouvant aller jusqu’à 150 000€.

Wissam Ben Yedder vit une saison plus difficile que les précédentes. Habitué à lutter avec Kylian Mbappé pour le titre de meilleur buteur du championnat, le capitaine de l’AS Monaco n’est plus un titulaire indiscutable avec Philippe Clément. L’éclosion d’Eliesse Ben Seghir et les belles performances de Breel Embolo ne lui facilitent pas la tâche.

Ben Yedder dans le viseur du fisc espagnol

Mais en ce moment, Wissam Ben Yedder pourrait avoir d’autres problèmes bien plus graves. Comme le rapporte RMC Sport , l’attaquant français est dans le viseur de la justice espagnole. En effet, Ben Yedder est accusé d’avoir dissimulé une partie de ses revenus lors de son passage à Séville (2016-2019).

Il encourt une peine de neuf mois de prison

Wissam Ben Yedder a déjà versé 267 597€, pas suffisant pour que la justice ibérique le laisse. Il doit comparaître le 15 février prochain pour répondre à ces accusations. Ben Yedder risque une amende pouvant atteindre 150 000€ mais surtout neuf mois de prison. Affaire à suivre…