Affaire Le Graët : Zidane attaqué, l’Algérie s’en mêle

La rédaction

Le 8 janvier dernier, alors que le président de la Fédération Française de Football Noël Le Graët donnait une interview sur RMC dans l'émission Bartoli Time, ses propos sur Zinédine Zidane avaient choqué le monde du football. Cela a conduit le comex de la FFF a mettre en retrait le Breton, mais ses propos ont dépassé le continent européen, pour arriver jusque dans les oreilles des Algériens.

« Je n'en ai rien à secouer. » Voilà les propos de Noël Le Graët sur Zidane, lorsqu'il est interrogé sur le possible départ du champion du monde 1998 au Brésil. Une phrase aux conséquences terribles pour le président de la FFF.

Des réactions de partout

D'emblée, ces propos ont fait énormément réagir. A commencer par Kylian Mbappé, qui s'était insurgé devant l'irrespect de son président à l'endroit de Zinédine Zidane : « Zidane c’est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça… ». Le Real Madrid avait également publié un communiqué dans lequel il était écrit que : « Le Real Madrid regrette les déclarations malheureuses du président de la Fédération française de Football, Noël Le Graët, sur Zinedine Zidane, une des plus grandes légendes du sport mondial. (...) Ces mots sont un manque de respect pour une des figures les plus admirées par les supporters de football dans le monde entier et notre club espère une rectification immédiate. Zinedine Zidane, champion du monde et champion d'Europe, a défendu le maillot de son pays. Il représente les valeurs du sport et l'a démontré tout au long de sa carrière comme joueur et comme entraîneur. »

Zidane c’est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça… 🤦🏽‍♂️ — Kylian Mbappé (@KMbappe) January 8, 2023

« Ils n’ont pas compris que l’on puisse manifester autant d’irrespect »