La première certitude de Zinedine Zidane avec le PSG est connue

Le rêve bleu de Zineidine Zidane s’est pour le moment envolé avec la prolongation de contrat de Didier Deschamps en équipe de France. Pour ce qui est du PSG, Zidane en pincerait pour Ousmane Dembélé si jamais il venait à être nommé entraîneur. Mais le FC Barcelone aurait déjà fermé la porte.

Zinedine Zidane n’est plus sur un banc de touche depuis le mois de mai 2021 et son départ du Real Madrid. Depuis, comme le champion du monde 98 le révélait à L’Équipe en juin dernier, prendre les rênes de l’équipe de France était un objectif assumé de Zidane. Et ce n’est pas Frédéric Hermel qui dira le contraire.

Zidane a recalé le PSG pour les Bleus

Au début du mois de janvier et après la prolongation de contrat de Didier Deschamps jusqu’en juin 2026, le journaliste et biographe de Zinedine Zidane a affirmé que la légende des Bleus rêvait de l’équipe de France et a même repoussé les approches du PSG juste pour conserver ses chances de prendre en main la sélection nationale. « Quand il quitte le Real, il a déjà envie d’entraîner, il a été très courtisé par le Paris Saint-Germain. Il a dit non parce qu’il espérait quand même l’équipe de France et qu’il ne voulait pas laisser passer le train de l’équipe de France ».

Dembélé intouchable au Barça, premier échec pour Zidane en cas d’arrivée au PSG