Crise a la FFF : Le gouvernement Macron annonce déjà le retour de le Graët

Noël Le Graët est poussé vers la sortie. Accablé après la publication du rapport d'audit sur le fonctionnement de la Fédération française de football, l'homme de 81 ans songe à démissionner, mais devrait réactiver son rôle de président pendant un temps comme l'a confirmé la Ministre des sports, Amélie Oudéa-Castéra.

Le rapport d'audit final a été rendu à la Ministre des sports ce mercredi, et les conclusions ne sont pas tendres avec Noël Le Graët. La mission note un comportement sexiste de la part du président de la FFF, qui ne « dispose plus de la légitimité nécessaire pour administrer et représenter le football français ».

Scandale FFF : Elle charge Le Graët, «il me cherche, il me trouve» https://t.co/G91f3RKxGt pic.twitter.com/owpZc3trl2 — le10sport (@le10sport) February 15, 2023

« Il va, pour un temps, réactiver son rôle de président »

Mis à pied il y a quelques semaines, Le Graët devrait, néanmoins, retrouver son poste de président. « Il s'est mis en retrait jusqu'aux conclusions de cet audit. Il va donc pour un temps réactiver son rôle de président et avoir cet échange avec son Comex. C'est ensuite que les décisions vont être prises. Il y a différentes issues pour dénouer cette crise et permettre ce rebond du pilotage et du management de cette Fédération » a confirmé Amélie Oudéa-Castéra en conférence de presse, dans des propos rapportés par RMC Sport.

Le comex se réunira dans les prochains jours