Une bombe est lâchée sur Le Graët, le gouvernement Macron sort du silence

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le rapport d'audit a été remis à la Ministre des sports, Amélie Oudéa-Castéra, ce mercredi soir. Les enquêteurs ont dénoncé le comportement sexiste de Noël Le Graët, dos au mur. L'homme de 81 ans reste, pour l'instant, silencieux, mais pourrait bien prendre la décision de démissionner. C'est en tout cas le souhait de la Ministre des sports.

Nouvelle étape dans la polémique, qui entoure la FFF. Ce mercredi soir, les inspecteurs ont remis à la Ministre des sports le rapport d'audit sur le fonctionnement de la FFF. Une enquête, qui épingle Noël Le Graët, coupable de comportements sexistes et en proie à des problèmes d'alcool. Après la publication de ce rapport, Amélie Oudéa-Castéra a tenu une conférence de presse pour se prononcer sur les résultats de cette enquête.

Scandale FFF : Elle charge Le Graët, «il me cherche, il me trouve» https://t.co/G91f3RKxGt pic.twitter.com/owpZc3trl2 — le10sport (@le10sport) February 15, 2023

La Ministre des Sports réagit au rapport d'audit

« Le rapport revient également sur différents manquements en termes de comportement. Avec d'abord toute une série de déclaration publique répétée, la mission rend également compte d'une attitude problématique vis-à-vis des femmes, avec des comportements irrespectueux, avec des paroles, des SMS réguliers. Plusieurs témoignages ont ainsi conduit la mission à considérer que des agissements de Le Graët étaient susceptibles de recevoir une qualification pénale. C'est ce qui a conduit à l'ouverture d'une enquête le 13 janvier dernier » a noté la Ministre des Sports.

Le départ de Le Graët réclamé