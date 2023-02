Proche de la chute, Le Graët riposte

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Dans quelques jours, le rapport d'audit de la Fédération française de football sera rendu à la Ministre des Sports, mais la version provisoire de ce rapport a filtré dans la presse. Selon les premières observations, les reproches sont nombreux. Attaqué, Noël Le Graët envisage de saisir la justice dans les prochains jours.

Noël Le Graët est au bord du précipice. Attaqué par d'anciennes collaboratrices et par plusieurs membres de la FFF, l'homme de 81 ans n'est plus en odeur de sainteté. Le Parquet de Paris a même ouvert une enquête pour harcèlement moral et sexuel. Mais malgré cette situation, Le Graët refuse de démissionner de son poste de président. En interne, il crie à l'injustice et envisage, aussi, d'attaquer le rapport d'audit du ministère des sports sur le fonctionnement et la gouvernance de l'instance.

Scandale FFF : La justice va encore avoir du travail https://t.co/tWSLDtqBWa pic.twitter.com/jxLnWDh2Tl — le10sport (@le10sport) February 9, 2023

Le rapport d'audit sur la FFF attendu

Ce rapport sera rendu, ce mercredi, à Amélie Oudéa-Castéra, mais la version provisoire de ce rapport a déjà fuité dans les médias. Et il n'est pas tendre avec Noël Le Graët. Le dirigeant aurait envoyé de nombreux messages à caractère sexuel à ses collaboratrices. Le rapport souligne le caractère répétitif de ces agissements, qui ne seraient pas isolés selon France Info.

Le Graët envisage de saisir la justice