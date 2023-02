Alcool, sexe… Nouvelles révélations accablantes sur le Graët

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Les inspecteurs ont rendu un rapport définitif à la Ministre des sports sur le fonctionnement de la Fédération française de football. Les enquêteurs ont estimé que Noël Le Graët n'était plus en capacité de diriger l'instance, en raison de son comportement sexiste, mais aussi de quelques problèmes d'alcool.

Le rapport d'audit sur le fonctionnement de la FFF a été remis à la Ministre des sports ce mercredi soir. Cela marque une nouvelle étape et la fin d'une enquête de plusieurs mois au sein de l'instance. De nombreuses personnalités ont été questionnées, notamment sur Noël Le Graët. Et les conclusions sont unanimes. Le rapport dénonce des « dérives de comportement » de la part du président de la FFF qui « sont incompatibles avec l’exercice des fonctions et l’exigence d’exemplarité qui lui est attachée ».





Scandale FFF : Elle charge Le Graët, «il me cherche, il me trouve» https://t.co/G91f3RKxGt pic.twitter.com/owpZc3trl2 — le10sport (@le10sport) February 15, 2023

« Un comportement inapproprié de Le Graët vis-à-vis des femmes »

Mais quelles sont ces dérives ? Selon les enquêteurs, Le Graët a eu un « comportement inapproprié vis-à-vis des femmes ». La mission évoque « des propos et des SMS émanant bien de M. Le Graët, ambigus pour certains et à caractère clairement sexuel pour d’autres, mais pointe également l’horaire tardif des envois, leur caractère répétitif et la nature des destinataires – des femmes placées sous son autorité et/ou dans une relation de dépendance ».

Le Graët en proie à des problèmes d'alcool