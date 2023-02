Le Graët viré, le verdict tombe pour Platini

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce mercredi, la Ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera recevra les conclusions définitives sur le fonctionnement de la Fédération française de football. Mis en cause, Noël Le Graët pourrait bien être contraint au départ. Pour le remplacer au poste de président, certains pensent à Michel Platini, mais l'ancien dirigeant de l'UEFA se montrerait réticent.

Le feuilleton Noël Le Graët va entrer dans une nouvelle phase ce mercredi. Le rapport d'audit sera rendu à la Ministre des Sports ce mercredi. Certaines observations ont fuité dans la presse et mettant en cause l'homme de 81 ans, qui fait l'objet d'une enquête pour harcèlement moral et sexuel.

Un lobbying s'est mis en place pour hisser Platini

Au sein de la FFF, certains membres du comex militent pour son départ, notamment après les nombreuses polémiques apparues ces dernières semaines. Pour le remplacer, plusieurs noms ont été cités, mais des hommes de l'ombre tentent de placer Michel Platini sur le trône selon les informations exclusives du 10Sport.com.

La réponse est tombée dans ce dossier ?

Hasard ou pas, Michel Platini s'est entretenu avec Amélie Oudéa-Castera ce vendredi soir. Mais l'ancien président de l'UEFA n'aurait pas l'intention de rempiler et de rejoindre la FFF selon les informations du journaliste Thibaud Vézirian. A 67 ans l'ancien international français aurait d'autres plans pour son avenir.