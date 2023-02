«Non, ce n'est pas fini» : Envoyée à la retraite, cette star des Bleus rassure Deschamps

La rédaction

Ils sont nombreux, les joueurs de l'équipe de France à avoir dit au revoir à la sélection tricolore. Hugo Lloris, Steve Mandanda, Raphaël Varane et Karim Benzema ont tiré leur révérence après la Coupe du Monde au Qatar. La question pouvait légitimement se poser pour Olivier Giroud, qui a vu plusieurs joueurs proches de lui quitter les Bleus, mais il n'est pas question pour lui de prendre sa retraite pour le moment.

Olivier Giroud a marqué de son empreinte la Coupe du Monde 2022 des Bleus. Avec quatre buts à son actif, il a grandement participé à l'épopée magnifique de l'équipe de France jusqu'en finale de la Coupe du Monde. Mais à 36 ans, la question de sa retraite se posait légitimement, et certains experts voulaient même le voir tirer sa révérence en Bleu . Mais pour Olivier Giroud, son histoire sous le maillot tricolor n'est pas encore terminée.

«Il faut qu’il arrête là»

Au moment où de nombreux cadres des Bleus prenaient leur retraite, Florian Gautreau journaliste sur l' After Foot d'RMC Sport invitait Olivier Giroud à prendre sa retraite : « Je vais peut-être vous surprendre, mais moi je dis qu’il faut qu’il arrête là Olivier. Pour moi, il a fait son temps, c’est compliqué d’aller jouer des grandes compétitions à cet âge-là. Il faut qu’il tourne cette page là ».

«Deschamps avait tourné la page Giroud» : Benzema l’avait mis à la porte https://t.co/HqYt5gcyjW pic.twitter.com/0gk72Pk8SB — le10sport (@le10sport) January 24, 2023

«Ce n'est pas fini»