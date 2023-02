Scandale Le Graët : Macron va se prendre un avertissement

Thibault Morlain

Cela fait maintenant plusieurs semaines que le scandale Noël Le Graët secoue le football français. Alors que le président de la FFF a été mis en retrait de ses fonctions, un verdict devrait rapidement intervenir concernant son sort. En attendant, ça s'active en coulisses et visiblement, Emmanuel Macron s'apprêterait à recevoir une grosse mise en garde concernant Le Graët.

Il aura fallu un dérapage sur Zinedine Zidane pour que tout s'écroule pour Noël Le Graët. En effet, le président de la FFF a ensuite vu resurgir de terribles affaires qui le placent aujourd'hui dans une très mauvaise posture. Alors que les résultats de l'audit sont très attendus en vue d'une possible démission, Le Graët peut de son côté compter sur le soutien de Gianni Infantino.

Infantino vole au secours de Le Graët

Président de la FIFA, Gianni Infantino serait visiblement du côté de Noël Le Graët. C'est ainsi que selon les informations recueillies par francetvinfo , Infantino pourrait plaider la cause du président de la FFF à l'occasion d'un rencontre avec Emmanuel Macron, président de la République, prévue ce mercredi.

Macron va être averti

De plus, le président de la FIFA devrait également profiter de cette entrevue pour avertir Emmanuel Macron. En effet, le chef d'Etat français devrait alors être mis en garde concernant une possible ingérence du gouvernement concernant les affaires de la FFF et donc le scandale Noël Le Graët.