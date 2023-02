Scandale FFF : Elle charge Le Graët, «il me cherche, il me trouve»

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Impliqué dans plusieurs affaires et accusé de harcèlement moral et sexuel, Noël Le Graët a été mis en retrait de son poste de président de la fédération française de football. Depuis des semaines, Amélie Oudéa-Castera cherche à le pousser à la démission, une polémique sur laquelle elle est revenue.

Noël Le Graët a vécu des dernières semaines mouvementés. Après ses propos polémiques sur Zinédine Zidane, le dirigeant breton a été accusé de harcèlement moral et sexuel, il a donc été mis en retrait de son poste de président de la fédération française de football. Depuis, Noël Le Graët continue de clamer son innocence et ne veut toujours quitter son poste. Alors que pendant ce temps, sa démission est attendue mais surtout espérée.

La démission de Le Graët est réclamée

Plus les semaines passent, plus les gens voulant voir Noël Le Graët démissionner sont nombreux. Amélie Oudéa-Castéra fait partie de cette liste. La ministre des Sports est en désaccord total avec le dirigeant de 81 ans et son but est de le faire quitter la FFF. Une mission périlleuse tant Le Graët s’attache à ce qu’il lui reste. Interrogée sur son combat, Amélie Oudéa-Castéra est revenue sur cette polémique.

«Je me dois d’y réagir»