Deschamps à un gros problème, deux joueurs veulent le sauver

Depuis de nombreuses années, le poste de latéral droit est le point faible de l'équipe de France. Et pour cause, Didier Deschamps a successivement aligné Benjamin Pavard et Jules Koundé, deux défenseurs centraux de formation. Mais alors que la nouvelle génération tape à la porte, Malo Gusto et Mohamed Simakan lancent un appel du pied au sélectionneur des Bleus.

Gusto affiche ses ambitions

« C'est dans un coin de ma tête, mais je ne me mets pas la pression avec ça. Ca viendra quand ça viendra, j'essaie de jouer mon jeu et je sais que quand je le mériterai, j'y serai. Un échange avec Deschamps ? Non, pour le moment on n'a jamais eu de contact », lance le latéral de l'OL au micro de Téléfoot , avant que Mohamed Simakan ne se positionne également. Capable de jouer dans l'axe ou dans le couloir droit de la défense, le joueur du RB Leipzig ne cache pas ses ambitions en Bleus.

«Les Bleus j'y pense et j'y crois»