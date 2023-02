Le PSG prépare un coup à 100M€, la réponse tombe déjà

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Déjà focalisé sur le prochain mercato estival, le PSG aurait des vues sur Randal Kolo Muani. L’attaquant de l’Eintracht Francfort brille depuis son arrivée en Bundesliga, à tel point que son prix pourrait atteindre les 100M€. Mais malgré les nombreuses convoitises, l’international français serait prêt à rester un an de plus à Francfort.

Malgré sa victoire contre le LOSC dimanche dernier, le PSG vit une période agitée. Luis Campos est très critiqué pour son mercato et la prochaine fenêtre de transferts sera forcément décisive pour le club de la capitale qui manque clairement de solutions à certains postes. Notamment en attaque. Hugo Ekitiké ne donne pas satisfaction, Kylian Mbappé est donc le seul à pouvoir occuper le poste d’attaquant de pointe. Ce que le PSG souhaiterait régler rapidement.

Kolo Muani, c’est 100M€

D’après les informations de La Chaîne L’Équipe , Paris s’intéresserait à Randal Kolo Muani. L’international français marche sur l’eau depuis son arrivée à l’Eintracht Francfort et sa cote a déjà explosé. « Ça va être difficile pour Francfort de le conserver, sauf que le directeur sportif de Francfort joue sur du velours car il n'y a pas de clause de départ. Si quelqu'un veut l'acheter, il va vraiment falloir sortir le chèque. Comme il est de plus en plus performant, la cote monte de plus en plus. On est parti de 60M€, aujourd'hui, on parle de 100M€ », reconnaissait Paul Breitner, spécialiste du football allemand, sur RMC .

Il pourrait rester à Francfort