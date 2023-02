Messi-Mbappé-Neymar : Une bombe se prépare au PSG, les raisons dévoilées

Thibault Morlain

D'ici quelques mois, la MNM pourrait bien être de l'histoire ancienne au PSG. Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar... Certains devraient quitter le club de la capitale alors que la direction parisienne a de plus en plus de doutes à l'idée de continuer avec son trio XXL. Le PSG pourrait donc prendre une décision radicale et il aurait ses raisons pour cela.

Depuis l'été 2021, Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar évoluent ensemble au PSG. La MNM en a fait saliver plus d'un, mais voilà qu'aujourd'hui, elle se retrouve au coeur de certains problèmes du club de la capitale. Pour beaucoup, il est tout simplement impossible d'évoluer avec les 3 ensemble. Des reproches visiblement compris également du côté du PSG qui pourrait agir en conséquence.



La MNM, un casse-tête pour Galtier au PSG

Comme le confirme Le Parisien , le PSG se poserait de plus en plus de questions à propos de la MNM. La saison prochaine, le trio Mbappé-Neymar-Messi pourrait donc ne pas être reconduit et pour cause... Une véritable bombe bien réfléchie du côté du PSG. Selon Le Parisien , le club de la capitale se serait rendu compte que cette MNM était un véritable casse-tête pour Christophe Galtier.

Une gestion délicate des stars

Bien évidemment, entraîner Messi, Neymar et Mbappé est un privilège, mais ça a aussi des défauts. Galtier a pu s'en rendre compte. Le quotidien régional souligne notamment le faible apport défensif des 3 joueurs du PSG quand ils sont titulaires. De plus, remplacer un des trois en cours de match est un risque, Galtier s'exposant alors à une bouderie de Messi, Neymar ou Mbappé.