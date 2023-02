Zidane - PSG : «Il n'y a rien du tout»

Thibault Morlain

Ça s'enflamme à nouveau à propos d'une arrivée de Zinedine Zidane au PSG. Christophe Galtier étant en danger, le nom de l'ancien du Real Madrid revient aux abords du Parc des Princes pour venir prendre la rélève si besoin. Cette fois pourrait-elle alors être la bonne pour voir Zidane sur le banc du PSG ? Les réactions se multiplient à ce sujet.

Cela fait à peine une saison que Christophe Galtier est l'entraîneur du PSG. Alors que la mission ne s'annonçait pas simple pour le natif de Marseille, le voilà aujourd'hui en grande difficulté. La crise frappe de plein fouet le club de la capitale, plaçant alors Galtier sur un siège éjectable. Après seulement quelques mois, l'ancien de l'OGC Nice pourrait être remercié et la question de son successeur fait déjà énormément parler. Un nom revient particulièrement, celui de Zinedine Zidane. Zizou avait déjà été ciblé à l'été par le PSG, lui qui avait dit non pour attendre l'équipe de France. Depuis, Didier Deschamps a prolongé avec les Bleus et les conditions pourraient alors être réunies pour le voir débarquer au Parc des Princes.

Zidane - PSG : La décision est prise https://t.co/EJk4PhlpWD pic.twitter.com/vFkM0tVFo4 — le10sport (@le10sport) February 22, 2023

« Si le PSG refait la proposition à Zidane, il viendra »

D'ailleurs, pour Daniel Riolo, Zinedine Zidane pourrait ne pas tarder de débarquer au PSG. En effet, sur Twitch , avec Zack Nani, le consultant RMC a expliqué : « Si le PSG refait la proposition à Zidane, il viendra. Et cette proposition, il est possible qu'elle arrive dans pas très longtemps si les résultats ne sont pas ceux qui sont escomptés ».

« Il n'y a rien de fait entre Zidane et le PSG »