Zidane à l’OM, il y croit !

Arnaud De Kanel

Libre comme l'air depuis son départ du Real Madrid, Zinédine Zidane va devoir retrouver un poste prochainement. Barré par Didier Deschamps chez les Bleus jusqu'en 2026, Zizou n'a plus d'autres solutions que de rebondir mais peu de clubs pourraient lui proposer un poste. Alors, et si le Marseillais de naissance débarquait à l'OM ? Samir Nasri veut y croire.

Zinédine Zidane a « du temps » comme il l'a confié lors de la livrée de la monoplace Alpine, écurie dont il est devenu ambassadeur. Depuis son départ du Real Madrid, il n'a plus retrouvé de banc, lui qui attendait que la place se libère en équipe de France. Difficile de le voir attendre jusqu'en 2026, pourtant, il n'est pas assuré de retrouver un poste de si tôt car les opportunités manquent. Les gros clubs ont déjà leur entraineur et ne comptent pas changer. Zidane est gourmand et il n'acceptera n'importe quel poste. Il garde dans son coeur l'OM, le club de sa ville natale. Si tout se passe bien actuellement dans la cité phocéenne, Samir Nasri estime tout de même que Zizou pourrait venir sur le banc marseillais, à une condition.

Il plante l'OM en beauté et fait capoter un transfert https://t.co/SXYQamiNnJ pic.twitter.com/ABBFv9bgg4 — le10sport (@le10sport) February 21, 2023

«Il ira à l’OM»

« Quand on parle de Madrid, Turin, ce sont des clubs qui ont compté pour lui, l’Angleterre ce n’est pas quelque chose pour lui, ce n’est pas qu’une question de langue. Il trouve que son énergie ne va pas avec ce qu’il se passe en Angleterre. Avec un vrai projet, des ambitions, demain s’il y a un repreneur avec un vrai budget, il ira à l’OM. Il n’aura pas de pression, c’est son club de cœur. Le PSG, il y a eu des bruits, il n’y est pas allé parce qu’il est vraiment Marseillais », a déclaré Samir Nasri sur le plateau du Canal Football Club .

Nasri persiste