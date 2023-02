Le PSG a le champ libre pour Zidane

Arnaud De Kanel

Le Qatar en rêve et pourrait bientôt mettre la main dessus. En pleine crise sportive, le PSG va peut-être admettre que le recrutement de Christophe Galtier n'était pas la solution. Le profil de Zinédine Zidane est encore étudié et le PSG a une grande marge de manoeuvre pour le recruter. Explications.

Bien qu'il assure n'avoir aucune crainte concernant son futur proche au PSG, Christophe Galtier est sur la sellette. L'ancien coach de l'OGC Nice aura une dernière chance : la rencontre face au Bayern Munich qu'il devra absolument remporter. Dans le cas contraire, les choses se compromettront sérieusement pour son cas et le PSG rêve encore de Zinédine Zidane, libre comme l'air et loin de trouver un poste d'ici là. La fenêtre de tir est grande pour le club de la capitale.

Deschamps éloigne Zidane des Bleus

Le premier facteur, et le plus important, qui permet au PSG d'y croire pour Zinédine Zidane, est nourri par Didier Deschamps. Alors qu'il s'apprêtait à dire stop après la Coupe du monde au Qatar, le sélectionneur a prolongé l'aventure jusqu'en 2026. Zizou attendait ce poste et avait refusé plusieurs offres, dont celle du PSG pour prendre le relai de Deschamps, lui qui avait reçu des garanties par Noël Le Graët. Désormais, difficile d'imaginer l'ancien coach du Real Madrid sans poste d'ici 2026.

La Juventus n'y pense pas

Zinédine Zidane porte trois clubs de premier plan dans son coeur : l'OM, le club de sa ville natale, le Real Madrid et la Juventus. En grande difficulté, la Vieille Dame pourrait se séparer de Massimiliano Allegri d'ici la fin de la saison. Mais selon les informations de DAZN Italie , les Bianconeri privilégieraient un retour d'Antonio Conte plutôt que de confier les clés du camion à Zizou . Alors, reste-il encore une autre opportunité que le PSG pour l'idole des Français ?

Le Real, la dernière chance pour Zizou ?