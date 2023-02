OM : Il l'avoue, il a retourné sa veste

La rédaction

Loin de faire l'unanimité à son arrivée sur le banc de l'OM, tant chez les supporters, qui l'avaient sifflé dès son premier match au Vélodrome, que chez les experts du football, Igor Tudor commence peu à peu à mettre tout le monde d'accord. Et certains l'avouent volontiers, comme Jérôme Rothen, il se sont trompés sur son cas.

52 points pris par l'OM en 24 journées, du jamais vu dans l'histoire olympienne. Malgré une élimination en phase de poules de la Ligue des Champions de toutes les compétitions européennes, le parcours de l'OM est excellent. 2ème, à 5 points du PSG, qu'ils affronteront ce dimanche et toujours en lice en Coupe de France, Igor Tudor a dissipé tous les doutes qu'il pouvait y avoir sur lui en début de saison, ou remplacer Jorge Sampaoli n'était pas chose facile.

«J'ai été très dur avec lui, je l'ai fracassé»

Jérôme Rothen, ancien joueur du Paris Saint-Germain et désormais consultant sur RMC assume s'être trompé sur le cas Igor Tudor : « Si j'ai changé d'avis sur Tudor ? J'ai les mêmes interrogations. Oui, je l'ai fracassé, j'ai été très dur avec lui comme beaucoup de gens connaisseurs et passionnés du foot. Mais il faut admettre qu'il a transmis son style à ses joueurs et je trouve qu'il a progressé sur les premiers mois. Là, le groupe t'as l'impression qu'il n'y a plus de problème avec les joueurs qu'il ne fait pas jouer, comme Dimitri Payet. Il arrive à tirer le meilleur de tous ses joueurs. »

«J'adore la rage de vaincre»