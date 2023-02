L’OM en est dingue : «Il mérite le respect»

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

2ème de Ligue 1 et toujours en course pour le titre, l’OM affronte Toulouse ce dimanche soir au Stadium. La victoire est obligatoire pour les Olympiens s’ils veulent croire en leurs chances face au PSG, leader contesté. Philippe Montanier, l’entraîneur toulousain, n’a pas manqué de louer le travail réalisé par Igor Tudor avant d’affronter Marseille.

Vainqueur du PSG et de Clermont la semaine dernière, l’OM compte bien enchaîner dimanche face à Toulouse. En cas de succès, les hommes d’Igor Tudor resteraient au contact du leader parisien qui se déplacera au Stade Vélodrome le 26 février prochain, un Classique qui s’annonce capital pour la suite de la saison.

Igor Tudor a convaincu tout le monde

Cette saison, l’OM impressionne et il le doit en grande partie à un homme : Igor Tudor. Le technicien croate a amené sa patte très offensive et la transition avec Jorge Sampaoli a été réussie. Philippe Montanier, l’entraîneur de Toulouse, reconnaît le gros travail réalisé par le coach de l’OM.

Il assume, l’OM a un «fou» dans ses rangs ! https://t.co/0nuwXJyNjS pic.twitter.com/XnuvHuEQnD — le10sport (@le10sport) February 18, 2023

«Pour tout ça il mérite le respect»