Voilà pourquoi l’OM fait mieux que le PSG

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Deuxième de Ligue 1 à cinq points du PSG, l’OM peut se mettre à rêver. Dimanche, à Toulouse, le club olympien devra l’emporter pour rester dans la course et s’offrir un choc la semaine prochaine contre Paris. L’occasion pour Marseille de conforter son statut de meilleure équipe de Ligue 1 à l’extérieur, une statistique qui ne transcende pas Igor Tudor.

Cette saison, l’OM fait encore mieux que l’an dernier. Même si Jorge Sampaoli était parvenu à placer Marseille sur la deuxième marche du podium, le PSG avait beaucoup d’avance et le club olympien n’avait jamais pu s’imaginer dans la course au titre. Cette saison, la donne est différente. Avant le déplacement à Toulouse, l’OM n’est qu’à cinq points du PSG qui se déplacera au Stade Vélodrome dans une semaine.

L’OM candidat au titre ?

Jonathan Clauss, lui, n’avait pas eu de tabou à parler de titre. « Avec ce maillot-là, on a envie de jouer le titre. Est-ce qu'on est taillés pour ? Je ne sais pas. Mais les autres, on s'en fout, comme dit le coach. On se focalise sur nous. Le match de Paris reste un match de Coupe de France. On les a battus mais cela ne veut pas dire qu'on sera champions de France. Il faut reprendre le train de la Ligue 1 et rester performants », avait confié le piston droit de l’OM avant la victoire à Clermont.

Il assume, l’OM a un «fou» dans ses rangs ! https://t.co/0nuwXJyNjS pic.twitter.com/XnuvHuEQnD — le10sport (@le10sport) February 18, 2023

«On joue toujours de la même façon»