«Les gens se trompent», l’OM dénonce une injustice

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

De retour avec l’OM la semaine dernière à Clermont, Éric Bailly retrouve enfin les pelouses après sept matchs de suspension. L’international ivoirien, présent ce samedi en conférence de presse, est revenu sur cette longue période d’absence et sur la décision prise par la fédération.

La semaine dernière, à Clermont, Éric Bailly a fait son retour sur les terrains. Suspendu sept rencontres après une faute très grossière en Coupe de France, le défenseur de l’OM a retrouvé la compétition, une excellente nouvelle pour Igor Tudor qui sera privé de Chancel Mbemba et sûrement Samuel Gigot pour le choc face au PSG dimanche prochain.

«Ça n'a pas été facile»

Avant Paris, c’est Toulouse que l’OM affrontera. Éric Bailly pourrait débuter et retrouver du temps de jeu. Présent en conférence de presse ce samedi, l’international ivoirien est revenu sur sa suspension de sept matchs. « Ça n'a pas été facile. Ma préoccupation, c'était d'abord la santé du joueur blessé. Il était très important pour moi de prendre l'information. La suspension, je ne pouvais pas dire grand-chose dessus. Je me suis mis en contact avec lui, je l'ai vu. Grâce à Dieu, il est en bonne santé. Mais ça a été long pour moi. Sept matchs, ce n'est pas facile. Pendant ce temps, je devais accepter, travailler et passer à autre chose. Chaque semaine, j'étais obligé de m'entraîner avec l'équipe et individuellement pour garder la forme. Ce qui m'a fait du bien aussi, c'est que les matchs se sont enchaînés donc c'est vite passé », a expliqué Bailly dans des propos relayés par RMC Sport .

«J'ai trouvé ça sévère»