Un taulier de l’OM investit son argent dans une start-up qui cartonne

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Arrivé sur la pointe des pieds à l’OM, Valentin Rongier est en train d’en devenir un cadre incontournable. Aux portes de l’équipe de France, le milieu de terrain réalise une saison exceptionnelle. Des jambes de feu et une tête bien faite qui vient de rentrer au capital d’une start-up nantaise au potentiel aussi bouillant que l’OM en ce moment.

Rien de résiste à Valentin Rongier en ce moment. Sous les ordres d’Igor Tudor, le milieu de terrain de l’OM réalise l’une des meilleures saisons de sa carrière. La quatrième sous la tunique phocéenne. Hormis le premier acte 2019-2020, plus timoré, l’ancien nantais n’a pas manqué grand-chose dans cette folle aventure olympienne, dans laquelle il est devenu incontournable désormais. Un patron qui pense aussi à l’avenir et à ses investissements financiers.

Rongier investit dans ArtDesignStory

Selon nos informations, Valentin Rongier vient en effet d’entrer au capital d’une start-up française nommée « ArtDesignStory ». Fondée en 2017 par Cyril Nardon, cette pépite tricolore propose des tableaux 100% connectés et des expériences totalement révolutionnaires en matière de réalité augmentée. En plus de Valentin Rongier, le nageur Fabien Gilot a lui-aussi rejoint le tour de table, accompagné d’une levée de fonds de 2,4 millions d’euros.

Neymar et Messi ont déjà fait appel à ArtDesignStory