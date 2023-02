L’OM en feu, il se lâche

Pierrick Levallet

Ayant débarqué à l'OM pour prendre la succession de Jorge Sampaoli, Igor Tudor fait désormais l'unanimité sur la Canebière. Le Croate propose un jeu convaincant et son équipe brille ces derniers temps. Sa réussite, l'entraîneur de l'OM explique notamment grâce à sa fabuleuse entente avec Pablo Longoria et le reste de la direction.

Malgré la belle saison de l’OM en 2021-2022, Pablo Longoria a dû gérer un terrible coup de tonnerre dans le vestiaire lors du dernier mercato estival. Déçu par les ambitions du club sur le marché des transferts alors que le club allait retrouver la Ligue des champions, Jorge Sampaoli a préféré claquer la porte avant la fin de son contrat. L’Argentin a été remplacé par Igor Tudor, qui officiait au Hellas Vérone.

Tudor fait l’unanimité à l’OM

Ayant vécu des premiers mois assez délicats, notamment en raison de ses choix forts dans son effectif, Igor Tudor fait désormais l’unanimité à l’OM. Son équipe propose un jeu convaincant et les résultats sont satisfaisants. Ce dimanche, le club phocéen joue d’ailleurs un match important face au PSG dans la course au titre. Sa réussite, Igor Tudor l’explique en partie par son entente avec Pablo Longoria et le reste de la direction.

«On est en symbiose»