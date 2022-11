Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'énorme aveu du vestiaire sur le départ de Sampaoli

Publié le 12 novembre 2022 à 13h10

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'intersaison a été mouvementée du côté de l'OM. En place depuis mars 2021, Jorge Sampaoli a décidé de tout plaquer, du jour au lendemain. En désaccord avec ses supérieurs, le technicien a décidé d'aller voir ailleurs. Présent à l'OM lors de son départ, Pau Lopez est revenu sur cette décision inattendue, qui avait secoué l'OM pendant plusieurs semaines.

Doté d'un caractère bouillant, Jorge Sampaoli a été fidèle à sa réputation jusqu'au bout. En désaccord avec ses dirigeants notamment au sujet du recrutement, le technicien n'a pas souhaité aller à l'encontre de ses principes et a décidé de quitter l'OM lors du dernier mercato estival. Le départ surprise de Sampaoli a été commenté par Pau Lopez ce samedi.

Mercato - OM : Le vestiaire de Tudor vend la mèche pour le transfert de Gerson https://t.co/QmaZfY4PId pic.twitter.com/w8JsCOn6Qx — le10sport (@le10sport) November 12, 2022

« C’était un peu bizarre »

« C’était un peu bizarre. Jorge était là, puis il est parti au bout de deux jours. C’est sa décision. On a eu une coupure pendant deux jours avant que le nouvel entraîneur n’arrive… C’est le foot » a déclaré le gardien de l'OM dans un entretien accordé à La Provence.

« Les mentalités de Jorge et Igor sont totalement différentes »