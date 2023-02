PSG : «Kylian, c'est différent», Mbappé fait mieux que Messi et Neymar

La rédaction

55ème minute de jeu, lors de Olympique de Marseille - Paris Saint-Germain au Stade Vélodrome dimanche dernier : sur une louche de Lionel Messi, Kylian Mbappé reprend le ballon sans contrôle du pied gauche et marque le troisième, et dernier but du match remporté par son équipe 3-0. A cet instant, il marque son 200ème but avec le PSG, égalant le record de Edinson Cavani. Pour l'ancienne gloire du Parc des Princes, Pedro Pauleta, Kylian Mbappé est également meilleur que ses coéquipiers Neymar et Messi.

La légende de Kylian Mbappé s'inscrit petit-à-petit en lettres d'or. A tout juste 24 ans, le natif de Bondy affole déjà tous les compteurs. En plus de détenir un nombre incalculable de records de précocité, il bat également des records exceptionnels, comme celui de marquer 200 buts pour le PSG, en seulement 246 apparitions. Il a fallu 60 matchs de plus pour Edinson Cavani pour atteindre ce nombre.

« Un plaisir d'être aux côtés de joueurs de si grande qualité »

Pedro Pauleta, ancien chouchou des supporters du PSG, avait marqué 109 buts à la fin de son aventure parisienne en 2008. Il a fallu attendre le 4 octobre 2015, sois un peu plus de sept ans pour voir Zlatan Ibrahimovic le dépasser. Depuis, Neymar, Cavani et donc Mbappé ont fait mieux. Désormais classé cinquième meilleur buteur de l'histoire du PSG, Pedro Pauleta est ravi d'être au milieu de tous ces grands joueurs, comme il l'explique à L'Équipe : « Être le cinquième derrière de tels joueurs, cela me fait plaisir d'être à cette place aux côtés de joueurs de si grande qualité. »

« Kylian c'est différent, il est vraiment phénoménal »