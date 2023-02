Surprise, le PSG fait un beau cadeau à Messi et Mbappé

Pierrick Levallet

S'étant incliné le 8 février dernier en Coupe de France, le PSG a pris sa revanche sur l'OM ce dimanche. Le club de la capitale s'est imposé sur le score de 0-3 au Vélodrome. Kylian Mbappé et Lionel Messi ont brillé lors de la rencontre. Christophe Galtier n'a d'ailleurs pas hésité à leur faire un petit cadeau après ce succès.

En difficulté au début du mois de février, surtout avec la blessure de Kylian Mbappé, le PSG s’était incliné contre l’OM en Coupe de France. Mais le club de la capitale a su remonter la pente et a même pris sa revanche sur le club phocéen en s’imposant sur le score de 0-3 au Vélodrome. Christophe Galtier peut d’ailleurs remercier Kylian Mbappé et Lionel Messi.

Mbappé et Messi ont bluffé tout le monde, le PSG est sauvé https://t.co/QJ8fD3ArtI pic.twitter.com/gzBVdT1L8N — le10sport (@le10sport) February 27, 2023

Messi et Mbappé ont fait chuter l’OM

Les deux stars parisiennes ont brillé sur la pelouse marseillaise ce dimanche. Profitant des errements de la défense et des espaces laissés, Kylian Mbappé s’est souvent engouffré dans la profondeur et a inscrit un doublé. Lionel Messi, doté d’une qualité de passe phénoménale, l’a parfaitement servi à plusieurs reprises et lui a délivré deux passes décisives. Pour récompenser ses joueurs, l’entraîneur du PSG leur a alors réservé une petite surprise.

Un jour de repos supplémentaire pour le vestiaire du PSG