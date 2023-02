«Ils ne s’aiment pas», embrouille entre deux superstars du PSG ?

Pierrick Levallet

Malgré l'absence de Neymar, le PSG a pu prendre sa revanche sur l'OM ce dimanche (0-3). Christophe Galtier a notamment pu compter sur Kylian Mbappé et Lionel Messi pour décrocher ce succès précieux au Vélodrome. en voyant le duo formé par l'Argentin et le Français, Daniel Riolo n'a alors pas manqué de faire une révélation surprenante sur le vestiaire parisien.

Contre le LOSC le 19 février dernier, le PSG a encaissé un nouveau coup dur avec la blessure de Neymar. Mais cela n’a pas empêché les hommes de Christophe Galtier de prendre leur revanche sur l’OM ce dimanche. Battu en Coupe de France, le PSG s’est imposé au Vélodrome cette fois (0-3). Les joueurs parisiens se sont montrés à leur avantage, mais deux d’entre eux sont sortis du lot.

PSG : Neymar fait mieux que Mbappé et Messi, voilà la raison https://t.co/DRgmNsPjB3 pic.twitter.com/LSMd91EG0w — le10sport (@le10sport) February 27, 2023

Sans Neymar, Messi et Mbappé ont brillé contre l’OM

En l’absence de Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé ont montré une certaine complicité contre l’OM ce dimanche. Les deux stars du PSG se sont souvent cherchées (et trouvées). Elles sont d’ailleurs impliquées sur les trois buts parisiens (deux réalisations et une passe décisive pour Kylian Mbappé, un but et deux offrandes pour Lionel Messi). Le duo formé par l’Argentin et du Français semble mieux fonctionner que celui que Kylian Mbappé formait avec Neymar par le passé. Mais pour Daniel Riolo, ce n’est pas vraiment une surprise.

«Il n'a pas une affinité humaine très forte avec Mbappé»