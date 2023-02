«Même les boulets ont été bons», Il désigne les maillons faibles du PSG

La rédaction

Le PSG a frappé un gros coup dimanche soir, en battant l'OM au stade Vélodrome 3-0, en clôture de la 25ème journée de Ligue 1. Une victoire qui permet au club de la capitale de distancer son adversaire, désormais à 8 points, et de donner un peu d'air à Christophe Galtier avant le match face au Bayern Munich. Le technicien parisien tente de relancer et concerner tout le monde, à commencer par Fabian Ruiz et Vitinha, en perte de vitesse ces dernières semaines. D'après Pierre Ménès, ils sont les maillons faibles du PSG.

Le milieu de terrain portugais, Vitinha, est arrivé au PSG cet été et a de suite satisfait tout le monde leur de ses premières sorties. Néanmoins, depuis la reprise post-Coupe du Monde, il a eu du mal à se remettre dans le bain et semble, ayant même subi les remontrances de Neymar face à Monaco. Pour l'Espagnol, c'est différent, puisqu'il n'a jamais vraiment réussi à s'imposer depuis son arrivée dans la capitale. Mais d'après Pierre Ménès, qui s'est exprimé dans son émission Pierrot le foot , le match face à l'OM a été une grande réussite pour les deux milieux de terrain.

La bataille tactique remportée par Galtier

Son choix de titulariser Vitinha et Fabian Ruiz au milieu de terrain pouvait donner des frayeurs aux supporters parisiens. Mais les projections nombreuses de Vitinha sur l'aile avec Nuno Mendes et le travail de l'ombre de Ruiz pour compenser ont offert au PSG un équilibre que les Marseillais n'ont jamais semblé être en mesure de casser.

