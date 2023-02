Kylian Mbappé interpelle une star après son calvaire

La rédaction

Suite à la victoire de Manchester United en Carabao Cup, Kylian Mbappé a laissé un message plein de gentillesse à l’un des joueurs d’Eric Ten Hag, médaillé dimanche soir. De quoi redonner du baume au coeur à cette pépite des Reds Devils.

Dimanche soir, Manchester United battait Newcastle en finale de Carabao Cup (2-0) et remportait ainsi son premier trophée depuis six ans. Entré en cours de match, Jadon Sancho n’a pas fait trembler les filets des Magpies mais a quand même retrouvé le sourire grâce au sacre de son équipe et à un message que lui a laissé Kylian Mbappé.

Sancho, la rédemption

En difficulté depuis son arrivée chez les Reds Devils , Jadon Sancho est revenu à l’action pour Manchester United fin janvier, après avoir lutté contre sa propre condition physique et mentale comme le soulignait Eric Ten Hag il y a quelques semaines. Absent de la Coupe du monde, l’Anglais compte deux buts et une passe décisive depuis son retour à la compétition.

Le message bienveillant de Mbappé