«C’est vraiment n’importe quoi» : Mbappé efface Messi, il hallucine

Ce dimanche, Kylian Mbappé a de nouveau brillé avec le PSG, devenant le meilleur buteur de l’histoire du club à égalité avec Edinson Cavani. L’international français ne cesse d’impressionner, au point d’apparaître aujourd'hui comme « l’héritier » de Lionel Messi aux yeux de Thierry Henry après la victoire parisienne.

Buteur, passeur décisif… Kylian Mbappé a fait mal à l’OM ce dimanche sur la pelouse du Vélodrome (3-0). Une prestation qui permet à l’international français d’entrer dans la légende du PSG, égalant le record de buts inscrits par Edinson Cavani au cours de son aventure parisienne (200 buts). Absent lors de la défaite du PSG en Coupe de France, Kylian Mbappé continue d’impressionner et épate les observateurs, dont Thierry Henry. A l’issue de la rencontre, l’ancien attaquant de l’équipe de France n’a pas tari d’éloges à son égard.

« Il avait à cœur de montrer que le patron »

« Quand il est comme ça... Il n'était pas là en Coupe, il n'a pas perdu contre Marseille. Donc il avait à cœur de montrer que le patron, c'est toujours lui. Et encore une fois, il l'a montré », a confié Thierry Henry, qui voit en Kylian Mbappé « l’héritier » de Lionel Messi.

« Messi et Mbappé ? On a vu le patron et son héritier »