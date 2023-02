Un transfert à 150M€ se prépare, mission impossible pour le PSG ?

Thomas Bourseau

Le mercato de Victor Osimhen devrait animer le marché des transferts au vu des intérêts du PSG et de clubs anglais. Pour autant, le Napoli aurait pris la décision de bloquer tout départ de son avant-centre nigérian. Explications.

Victor Osimhen pourrait avoir l’embarras du choix pour son avenir. Actuel meilleur buteur de Serie A avec ses 19 réalisations, le Nigérian permet au Napoli de pointer à la première place du classement de l’élite du football italien. Les performances de l’ancien attaquant du LOSC, où Luis Campos l’avait recruté en 2019, n’échappent pas à celui qui est le conseiller football du PSG à présent. Le plan serait d’offrir à Kylian Mbappé un attaquant autour duquel il pourrait tourner.

Osimhen pour 150M€, le PSG se frotte à Chelsea et United

Outre le PSG, Manchester United et surtout Chelsea se joindraient à une fête de 150M€ selon ESPN . De quoi promettre une bataille royale pour Victor Osimhen à la prochaine intersaison. Le principal intéressé a fait part du message suivant dernièrement. « Je suis concentré sur Naples en ce moment et c'est à eux que revient le dernier mot. Je veux juste aider mon équipe à gagner des matchs et à remporter des trophées. À la fin de la saison, nous verrons ce qui va se passer, mais ce n'est pas à moi de décider. C'est au club de décider ».

Le Napoli bloque Victor Osimhen