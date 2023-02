Le PSG prépare un grand retour, il fait une incroyable annonce

Pierrick Levallet

Ne faisant plus vraiment l'unanimité au PSG, Christophe Galtier n'est pas assuré de continuer l'aventure au-delà de cet été dans la capitale. Quelques pistes commencent à être envisagées pour le remplacer. Le Qatar rêverait de Zinédine Zidane, mais penserait également à Thiago Motta. Toutefois, le PSG n'aurait encore entrepris aucune démarche avec ce dernier.

Son retour est annoncé au PSG, il vend la mèche https://t.co/O0M7E5A30E pic.twitter.com/QLeAyoVzhT — le10sport (@le10sport) February 28, 2023

Thiago Motta brille en Serie A

À 40 ans, Thiago Motta fait des merveilles à Bologne cette saison. Le club italien fait la course à l’Europe en Serie A et arrive à faire déjouer les plus gros (comme l’Inter, qu’il a battu 1-0 dimanche dernier). L’ancien joueur parisien pourrait ainsi faire son retour au PSG pour offrir ses services sur le banc.

«Il n'y a rien avec personne»