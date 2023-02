Messi prépare son départ du PSG, il se fait déjà recaler

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Elu meilleur joueur de l'année par la FIFA ce lundi soir, Lionel Messi est à un tournant de sa carrière. En fin de contrat avec le PSG, l'international argentin hésiterait à étirer son bail, ce qui éveille l'intérêt de quelques équipes. Si certains ont déjà prévu de passer à l'offensive à la fin de la saison, d'autres ont décidé de passer leur tour. C'est notamment le cas de l'Inter Milan.

L'âge n'a pas d'emprise sur la qualité de Lionel Messi. A 35 ans, l'international argentin a mené sa sélection jusqu'à la victoire au Mondial. La FIFA a décidé de le récompenser en lui offrant le prix de meilleur joueur de l'année ce lundi soir. Le PSG peut se targuer de pouvoir compter sur lui, mais pendant encore combien de temps ?





Messi n'est plus certain de prolonger

Comme annoncé par le 10Sport.com, le PSG souhaite le prolonger, mais Messi n'est plus certain de vouloir rester dans la capitale. Le joueur et sa famille pencheraient pour un départ à l'Inter Miami. Les Newell's Old Boys et le FC Barcelone rêveraient aussi de le rapatrier en fin de saison.

« Je pense que c'est un peu cher »