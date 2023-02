Mercato - PSG : Un projet fou est en préparation pour Messi

Thomas Bourseau

Alors que les discussions sont d’actualité entre le clan Lionel Messi et le PSG comme le10sport.com vous l’a confié, un projet américain fou et bien huilé fait du bruit en coulisse. Explications.

Luis Campos semblerait avoir tenté un coup avec Lionel Messi. Le10sport.com vous a révélé le 18 février dernier que les discussions entre le PSG et l’entourage du septuple Ballon d’or se poursuivaient. Cependant, d’après Guillem Balague, le conseiller football du PSG aurait initialement proposé à Jorge Messi, père de l’attaquant argentin, de simplement activer l’option pour une année supplémentaire présente dans le contrat signé par le joueur en 2021.

Les Messi veulent un tout nouveau contrat au PSG

Une éventualité qui ne plairait pas à Jorge Messi qui voudrait bénéficier d’un contrat flambant neuf pour son fils. Le représentant de l’attaquant du PSG aurait, toujours selon Guillem Balague, bien discuté avec Joan Laporta, président du FC Barcelone. Mais aucune offre n’aurait été soumise au clan Messi. Un projet fou semblerait être d’actualité pour le champion du monde.

Un départ en Argentine pour préparer la MLS et l’Inter Miami ?